Экс-предправления банка «Югра» в интервью «Эхо Москвы»: организаторы компании в СМИ против банкиров спасаются от будущих «уголовных преследований»Сегодня, 15:42
«Выглядит это как попытка очернить банкиров, противопоставив банкиров, можно сказать, основному кандидату на президентских выборах. Выглядит это, в общем-то, несерьезно», - сказал Д.Шиляев в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
В эфире радиостанции он также отметил, что организатор подобных публикаций преследует цель специально отвлечь внимание людей, чтобы уйти от будущих «уголовных пресследований».
Д.Шиляев напомнил, что ранее на банк «Югра» также выходили публикации с компроматной информацией, но они не подтвердились.
Также бывший председатель правления поделился с радиослушателями мнением, что действия регулятора по отношению к различным кредитным организациям, в том числе и к банку «Югра», выглядели как рейдерский захват из девяностых годов.
«Когда заходили в банк люди с силовой поддержкой, получали доступ к юридическим документам, к отчетности, убивали организацию и в итоге организация переходила в руки захватчиков», - сказал он.
Алексей Хотин, основной владелец банка «Югра», пообещал возвратить средства крупным вкладчикам в случае, если Центробанк РФ вернет организации лицензию.
Центральный банк РФ ведет запись людей, которые негативно повлияли на работу кредитного учреждения. В начале года количество банкиров, попавших в «черный
Нам стало известно, что правоохранительные органы схватили предположительных банкиров, которые через расчетные счета пропустили не меньше 97 миллионов рублей.