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| | Экс-предправления банка «Югра» в интервью «Эхо Москвы»: организаторы компании в СМИ против банкиров спасаются от будущих «уголовных преследований»

Экс-предправления банка «Югра» в интервью «Эхо Москвы»: организаторы компании в СМИ против банкиров спасаются от будущих «уголовных преследований»

Сегодня, 15:42
Экс-предправления банка «Югра» Дмитрий Шиляев опроверг обвинения, которые появились в СМИ и в мессенджере «Телеграмм» об участии банкиров, потерявших свои банки, в пособничестве с кандидатами на пост президента России от системной и внесистемной оппозиций.

«Выглядит это как попытка очернить банкиров, противопоставив банкиров, можно сказать, основному кандидату на президентских выборах. Выглядит это, в общем-то, несерьезно», - сказал Д.Шиляев в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

В эфире радиостанции он также отметил, что организатор подобных публикаций преследует цель специально отвлечь внимание людей, чтобы уйти от будущих «уголовных пресследований».

Д.Шиляев напомнил, что ранее на банк «Югра» также выходили публикации с компроматной информацией, но они не подтвердились.

Также бывший председатель правления поделился с радиослушателями мнением, что действия регулятора по отношению к различным кредитным организациям, в том числе и к банку «Югра», выглядели как рейдерский захват из девяностых годов.

«Когда заходили в банк люди с силовой поддержкой, получали доступ к юридическим документам, к отчетности, убивали организацию и в итоге организация переходила в руки захватчиков», - сказал он.
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