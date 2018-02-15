В Крыму курортный сбор планируют отложить до мая 2019 года

Правительство крымского полуострова внесло предложение по переносу сроков начала курортного сбора, путём осуществления соответствующих изменений в региональном законодательстве. Начало сбора планируют перенести на весну 2019 года.

Александр Вест

Вадим Волченко, являющийся министром туризма и курортов Республики Крым, заявил о том, что данная инициатива правительства крымского полуострова на федеральном уровне была встречена пониманием. Волченко отметил, что благодаря данной поправке в региональном законе у республики будет ещё один год для подготовки к осуществлению курортного сбора. Политик отметил, что он надеется на принятие соответствующей поправки на ближайших сессиях Государственного совета Крыма.Заметим, информация о переносе начала осуществления курортного сбора была обнародована ещё в декабре прошлого года. Причина, по которой крымское правительство планирует перенести начало сборов, заключается в неготовности многих предпринимателей осуществлять данную процедуру.