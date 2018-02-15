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| | Строительство новой сцены «Уголка дедушки Дурова» начнётся в 2018 году

Строительство новой сцены «Уголка дедушки Дурова» начнётся в 2018 году

Сегодня, 15:39
Столичный театр под названием «Уголок дедушки Дурова» обзаведётся новой сценой уже в нынешнем году. Представители московского департамента строительства заявили о том, что возведение новой сцены должно начаться в 2018 году.

Строительство новой сцены «Уголка дедушки Дурова» начнётся в 2018 году

 

Андрей Бочкарев, являющийся официальным руководителем московского департамента строительства, заметил, что в данный момент специалисты заканчивают разработку документации проекта, которая крайне необходима для проведения всех обязательных строительно-монтажных операций. Также Бочкарев заверил, что начало возведения новой сцены для столичного театра запланировано на этот год. Здание под новую сцену будет иметь площадь примерно 6 тысяч квадратных метров. Лишь 4 тысячи квадратных метров будет отведено под наземную его часть, а остальная площадь рассчитана под подземную часть здания.

В департаменте строительства уточнили, что вместимость зала рассчитана на 450 зрительских мест, а в планах строителей также возвести вольеры для множества животных, которые задействованы в представлениях «Уголка дедушки Дурова».
Александр Вест
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