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| | В Минздраве поведали о значении телемедицины в лечении онкологии

В Минздраве поведали о значении телемедицины в лечении онкологии

Сегодня, 14:38
Официальные представители Министерства Здравоохранения России рассказали о разработке специализированной системы, которая в обозримом будущем позволит ассистировать в процессе лечения пациентов с онкологическими заболеваниями.

В Минздраве поведали о значении телемедицины в лечении онкологии

 

Елена Байбарина, возглавляющая службу родовспоможения и департамента медицинской помощи детям Минздрава РФ, заявила о том, что в данный момент в государстве происходит активная информатизация, которая разделит страну на регионы. По словам Байбариной, в каждом из регионов России будет возможность связаться по телемедицине со специалистами. В данный момент, по оценке Елены Байбариной, данная система подготовлена к эксплуатации на 60 процентов. Сейчас разрабатываются методы взаимодействия медицинских специалистов с директорами институтов.

В нынешнем году законопроект о телемедицине вступил в свою полную силу, а сам он предусматривает оказание специализированной медицинской помощи различным пациентам на удалённой основе.
Александр Вест
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