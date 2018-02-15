В Минздраве поведали о значении телемедицины в лечении онкологии

Официальные представители Министерства Здравоохранения России рассказали о разработке специализированной системы, которая в обозримом будущем позволит ассистировать в процессе лечения пациентов с онкологическими заболеваниями.

Александр Вест

Елена Байбарина, возглавляющая службу родовспоможения и департамента медицинской помощи детям Минздрава РФ, заявила о том, что в данный момент в государстве происходит активная информатизация, которая разделит страну на регионы. По словам Байбариной, в каждом из регионов России будет возможность связаться по телемедицине со специалистами. В данный момент, по оценке Елены Байбариной, данная система подготовлена к эксплуатации на 60 процентов. Сейчас разрабатываются методы взаимодействия медицинских специалистов с директорами институтов.В нынешнем году законопроект о телемедицине вступил в свою полную силу, а сам он предусматривает оказание специализированной медицинской помощи различным пациентам на удалённой основе.