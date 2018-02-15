Госдума может разрешить демонстрацию нацистской символики без цели пропаганды

В РФ могут вскоре отменить наказание за демонстрацию нацистской символики в случае, если действия не будут носить пропагандистский характер. Соответствующий проект был внесен в Государственную Думу.

Виктория Озерова

В соответствии со статьей 20.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, любая демонстрация нацистской атрибутики влечет за собой наказание. Даже показ исторических материалов в просветительских целях может квалифицироваться как нарушение законодательства. В связи с этим в Госдуму РФ был внесен проект, корректирующий данное несоответствие. Новый закон предполагает отмену наказания в случае использования нацистской символики в произведениях науки и искусства, для учебных и информационных целей, если при этом такая демонстрация не носит пропагандистский характер.Кроме соответствующей статьи КоАП, проект касается двух других законов. Автором поправок выступил сенатор Антон Беляков.