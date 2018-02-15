«Трезвые» деревни включены Минздравом в стратегию здорового образа жизни

Официальные представители Министерства здравоохранения Российской Федерации заявили о том, что в стратегию здорового образа жизни, которая поможет снизить количество случаев возникновения неинфекционных заболеваний, включат «трезвые» деревни.

Александр Вест

Основной причиной смертности в мире, по мнению экспертов, представляющих Всемирную ассоциацию здравоохранения, является развитие у граждан неинфекционных заболеваний. Для профилактики возникновения заболеваний данного типа в Минздраве разработали программу, согласно которой будут весьма ужесточены законы относительно распространения табачной продукции, алкоголя, электронных сигарет. Согласно данной инициативе будет радикально пересмотрена потребительская корзина, следуя принципам здорового питания.Помимо данных мер будут поддерживаться движения «трезвой» деревни и здоровых городов, поселков и районов. Данные меры предусматривают сокращение употребления алкоголя и табака среди населения России.