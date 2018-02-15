Студенты СПбГУ будут изучать японское право

Впервые на территории Российской Федерации в государственном вузе студенты будут изучать японское право. Такую возможность получили учащиеся Санкт-Петербургского государственного университета.

Александр Вест

В санкт-петербургском вузе открывается направление, которое посвящено изучению японского языка и права. О введённом новшестве информацию обнародовала официальная пресс-служба университета. Специалисты полагают, что новое образовательное направление «японского бакалавриата» будет иметь весьма высокий спрос, поэтому конкурс, на котором будут распределены бюджетные места, ожидается одним из самых востребованных в вузе. В открывшемся направлении студентам предлагается изучать японский и английский языки, а также право Японии и российское право.Базами для прохождения учебной практики руководство университета выбрало органы региональной власти Ленинградской области и Санкт-Петербурга, а также крупнейшие частные и государственные предприятия наряду с федеральными органами власти.