Художница разрешила посетителям галереи метнуть в нее почти 200 пирогов

Художница из США Дженнифер Рубелл организовала кондитерский перфоманс, призванный научить людей согласию. Метнуть пирог в лицо деятельницы могут посетители Галереи Мередит Розен в Нью-Йорке.

Виктория Озерова

С 8 февраля каждый день до 17:30 в Галереи Мередит Розен в Нью-Йорке проходит акция под названием «Согласие». Принять участие в ней может каждый желающий после подписания соглашения на трех страницах, где определены правила метания пирога в лицо художницы Дженнифер Рубелл. В соответствии с документом, участник акции может бросить только одно кондитерское изделие, следуя правилам безопасности, при этом нельзя снимать процесс на камеру. Кондитерский перфоманс должен обратить внимание на проблемы харрасмента и злоупотребления силой в отношениях. О своих ощущениях от акции художница расскажет после метания 192, последнего, пирога.Следует отметить, что все пироги для акции испекла сама Дженнифер Рубелл