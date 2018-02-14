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| | Художница разрешила посетителям галереи метнуть в нее почти 200 пирогов

Художница разрешила посетителям галереи метнуть в нее почти 200 пирогов

Вчера, 20:44
Художница из США Дженнифер Рубелл организовала кондитерский перфоманс, призванный научить людей согласию. Метнуть пирог в лицо деятельницы могут посетители Галереи Мередит Розен в Нью-Йорке.

Художница разрешила посетителям галереи метнуть в нее почти 200 пирогов

 

С 8 февраля каждый день до 17:30 в Галереи Мередит Розен в Нью-Йорке проходит акция под названием «Согласие». Принять участие в ней может каждый желающий после подписания соглашения на трех страницах, где определены правила метания пирога в лицо художницы Дженнифер Рубелл. В соответствии с документом, участник акции может бросить только одно кондитерское изделие, следуя правилам безопасности, при этом нельзя снимать процесс на камеру. Кондитерский перфоманс должен обратить внимание на проблемы харрасмента и злоупотребления силой в отношениях. О своих ощущениях от акции художница расскажет после метания 192, последнего, пирога.

Следует отметить, что все пироги для акции испекла сама Дженнифер Рубелл
Виктория Озерова
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