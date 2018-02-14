Путин предложил школьникам помощь в выборе профессии

Президент России выступил с предложением о запуске проекта, направленного на профессиональное ориентирование учеников старших классов. В нем смогут участвовать учащиеся 6-10 классов.

Проект, направленный на профессиональное ориентирование для школьников, президент РФ называл «билетом в будущее». Данный проект собираются разделить на три этапа, а участвовать в нем смогут учащиеся от шестого до десятого класса школ.Первый этап проекта будет заключаться в обозначении собственного профессионального интереса школьником с помощью интернета. На протяжении второго этапа учащиеся получат возможность принимать участие в осуществлении работы при центрах компетенции. В заключительно третьем этапе подростки смогут получить гранты на приобретение профессионального опыта в компаниях.По словам президента, важной составляющей при передаче знаний новому поколению является любовь к своей профессии. Именно благодаря этому появится возможность развивать данные профессии дальше.