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| | Путин предложил школьникам помощь в выборе профессии

Путин предложил школьникам помощь в выборе профессии

Вчера, 20:30
Президент России выступил с предложением о запуске проекта, направленного на профессиональное ориентирование учеников старших классов. В нем смогут участвовать учащиеся 6-10 классов.

Путин предложил школьникам помощь в выборе профессии

 

Проект, направленный на профессиональное ориентирование для школьников, президент РФ называл «билетом в будущее». Данный проект собираются разделить на три этапа, а участвовать в нем смогут учащиеся от шестого до десятого класса школ.

Первый этап проекта будет заключаться в обозначении собственного профессионального интереса школьником с помощью интернета. На протяжении второго этапа учащиеся получат возможность принимать участие в осуществлении работы при центрах компетенции. В заключительно третьем этапе подростки смогут получить гранты на приобретение профессионального опыта в компаниях.

По словам президента, важной составляющей при передаче знаний новому поколению является любовь к своей профессии. Именно благодаря этому появится возможность развивать данные профессии дальше.
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