В Чечне проверят криптовалюту на предмет соответствия нормам шариата

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о том, что духовные лидеры чеченской республики проверят криптовалюты на соответствие нормам шариата. Инспекцией займется группа экспертов по исламу во главе с муфтием Салахом-Хаджи Межиевым. Проверять будут не только биткоин, но и другие популярные виртуальные деньги.

Дарья Светозарова

Религиозные деятели выяснят, является ли криптовалюта харамом с точки зрения Корана, или ее можно отнести к халяльным (разрешенным) вещам для магометанина. Ранее стало известно, что египетские и палестинские священнослужители категорично высказались о криптовалюте как о хараме – запрещенной вещи для последователя Мухаммеда. Однако это, по словам Кадырова, не является окончательным запретом для мусульман из других исламских государств и областей.Чеченский муфтият проверит биткоин и аналогичные деньги на наличие признаков финансовой пирамиды и пропаганду азарта. Ранее чеченский лидер заявлял о своем намерении приобрести долю биткоина, но это пока осталось словами. Очевидно, он также ждет решения духовенства. позже стало известно, что священники решили не проверять криптовалюту, пока не будет ясно, как она отразится на экономике страны.