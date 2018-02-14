Австралийка подарила мужу на День влюбленных почку

В Австралии пенсионерка подарила мужу ко Дню святого Валентина свою почку. Об этом проинформировали местные СМИ.

Виктория Озерова

Медики обнаружили у австралийца Дэвида Сантамарии редкое заболевание IgA-нефрит еще 13 лет назад. Почти год назад врачи сказали мужчине, что почечная недостаточность достигла апогея и ему понадобится либо пересадка, либо диализ. Помочь Дэвиду решилась его супруга Морин. В течение девяти месяцев женщине проводили анализы и готовили к сложному процессу, после чего одобрили операции. Накануне Дэвид и Морин Сантамария легли на операционный стол. У женщины извлекли одну почку, а уже через 20 минут пересадили орган ее супругу. Процесс прошел успешно.Теперь австралиец гадает, что же он может подарить супруге в ответ. Представителям СМИ Дэвид Сантамария сообщил, что его жена всегда мечтала увидеть Скалистые горы в Канаде, и теперь ее желание может осуществиться.