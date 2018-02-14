«Занимайся семьей!»: Ксения Собчак устала от политики

Мнения

«Занимайся семьей!»: Ксения Собчак устала от политики

Общественный деятель и журналист испытала на себе, насколько тяжело быть публичной особой.

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

От Редактора

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

Как помочь близкому перестать убивать себя.

Сюжеты :

Фото Лизы Боярской и Марины Александровой впечатлило пользователей соцсетей В Китае разблокировали социальную сеть «ВКонтакте» Вера Брежнева на видео показала довольно необычный подарок В День всех влюбленных стартовал прокат фильма «Лед» Мария Кохно сбросила 3,5 кг благодаря фитнес-туру В США лось стал причиной крушения вертолета Прилучный и Муцениеце задумались о третьем ребёнке Британские ученые нашли «затерянный мир» в Антарктиде Samsung скопирует самую бесполезную функцию iPhone X Неизвестные платят миллионы за травлю в Сетях Анастасии Волочковой Инопланетные послания несут смертельную опасность В Мексике американский дипломат погиб при восхождении на вулкан
| | С мэрией Москвы согласовали марш памяти Бориса Немцова

С мэрией Москвы согласовали марш памяти Бориса Немцова

Вчера, 18:32
С мэрией Москвы согласуют будущий марш, организуемый в честь памяти политического деятеля Бориса Немцова. Как сообщил представитель движения «Солидарность», шествие предполагают начать 25 февраля в 13:00 от Калужской площади.

С мэрией Москвы согласовали марш памяти Бориса Немцова

 

Как сообщается представителями движения «Солидарность», которое является одним из инициаторов организации марша памяти, «Марш Немцова» запланирован к проведению 25 февраля в 13:00 и начнется с Калужской площади. Согласно заявке, поданной в мэрию Москвы, шествие будет продолжаться до 16:00 и завершится на Васильевском спуске.

В пресс-службе «Солидарности» сообщается, что планируется возложение цветов в месте убийства Немцова, которое случилось на Большом Москворецком мосту. На сегодняшний день известно о 30 тысячах участниках марша.

Заявление о проведении «Марша Немцова» в означенные сроки и время подано в московскую мэрию. Ответ администрации города будет сообщен по истечению трех рабочих дней – 15 февраля.

Российского политика Бориса Немцова убили 27 февраля в 2015 году.
Новости по теме
В Касьянова плеснули зеленкой на марше памяти Немцова в Москве
В Касьянова плеснули зеленкой на марше памяти Немцова в Москве

Неизвестный мужчина облил Михаила Касьянова, лидера партии ПАРНАС, зеленкой во время марша памяти Бориса Немцова. Касьянов находится во главе колонны.

Зявку на проведение марша в память Бориса Немцова подали в мэрию Москвы
Зявку на проведение марша в память Бориса Немцова подали в мэрию Москвы

В администрацию Москвы поступила заявка об организации марша в память Бориса Немцова. Об этом сообщил организатор акции, в мэрии столицы рассмотрели

В Москве по Бульварному кольцу пройдёт марш памяти Бориса Немцова
В Москве по Бульварному кольцу пройдёт марш памяти Бориса Немцова

В Москве по Бульварному кольцу 27 февраля пройдёт марш памяти Бориса Немцова. Предложение провести акцию именно на этом месте поступило от городской мэрии.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости