С мэрией Москвы согласовали марш памяти Бориса Немцова

С мэрией Москвы согласуют будущий марш, организуемый в честь памяти политического деятеля Бориса Немцова. Как сообщил представитель движения «Солидарность», шествие предполагают начать 25 февраля в 13:00 от Калужской площади.

Как сообщается представителями движения «Солидарность», которое является одним из инициаторов организации марша памяти, «Марш Немцова» запланирован к проведению 25 февраля в 13:00 и начнется с Калужской площади. Согласно заявке, поданной в мэрию Москвы, шествие будет продолжаться до 16:00 и завершится на Васильевском спуске.В пресс-службе «Солидарности» сообщается, что планируется возложение цветов в месте убийства Немцова, которое случилось на Большом Москворецком мосту. На сегодняшний день известно о 30 тысячах участниках марша.Заявление о проведении «Марша Немцова» в означенные сроки и время подано в московскую мэрию. Ответ администрации города будет сообщен по истечению трех рабочих дней – 15 февраля.Российского политика Бориса Немцова убили 27 февраля в 2015 году.