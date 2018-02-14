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| | В Подмосковье на месте свалки «Кучино» намечается стройка парка

В Подмосковье на месте свалки «Кучино» намечается стройка парка

Сегодня, 16:32
В Подмосковье на месте «Кучино» - огромной площадки твердых бытовых отходов, будет строиться парк и санная трасса. С таким предложением выступил губернатор Московской области.

В Подмосковье на месте свалки «Кучино» намечается стройка парка

 

Выступая с ежегодным обращением к жителям столицы губернатор заявил, что в районе свалки «Кучино» будут возводиться дорожки и санная трасса. Как заявил Андрей Воробьев, закрыть свалку не просто, но у властей уже есть такой опыт работы, важно, что будет предприниматься в дальнейшем. А дальше идут меры по очистке земель, огромная и дорогостоящая работа.

По словам Воробьева, за пять лет усиленного труда на месте «Кучино» может оказаться один из лучших парков Московской области.

Между тем, на данный момент жители столицы и подведомственной области не перестают жаловаться в службу МЧС на зловоние, идущее со свалки «Кучино».
Петр Иванов
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