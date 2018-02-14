В Подмосковье на месте свалки «Кучино» намечается стройка парка

В Подмосковье на месте «Кучино» - огромной площадки твердых бытовых отходов, будет строиться парк и санная трасса. С таким предложением выступил губернатор Московской области.

Петр Иванов

Выступая с ежегодным обращением к жителям столицы губернатор заявил, что в районе свалки «Кучино» будут возводиться дорожки и санная трасса. Как заявил Андрей Воробьев, закрыть свалку не просто, но у властей уже есть такой опыт работы, важно, что будет предприниматься в дальнейшем. А дальше идут меры по очистке земель, огромная и дорогостоящая работа.По словам Воробьева, за пять лет усиленного труда на месте «Кучино» может оказаться один из лучших парков Московской области.Между тем, на данный момент жители столицы и подведомственной области не перестают жаловаться в службу МЧС на зловоние, идущее со свалки «Кучино».