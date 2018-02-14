Отца сестер-супермоделей Хадид могут посадить в тюрьму за изнасилование

Мохамед Хадид, отец сестер-супермоделей Джиджи и Беллы Хадид был обвинен в изнасиловании и сексуальных домогательствах в отношении модели Миранды Ви. Информация появилась на страницах издательства Page Six.

Модель выступила с официальным заявлением на странице своего Instagram и прямым текстом заявила, что Хадид подверг ее сексуальному насилию. По этому факту полиция Лос-Анджелеса уже предъявила обвинение Мохамеду Хадиду. Изначально он был задержан, после чего его доставили в отделение и допрашивали там на протяжении нескольких часов. В деле, помимо этого, фигурирует креативный директор и соучредитель торговой марки Guess Пол Марчиано.

Миранда Ви утверждает, что последний совершал в ее отношении действия, которые также можно классифицировать, как сексуальные домогательства.

Соответствующее дело возымело резонанс еще в январе, когда в отношении Марчиано обвинения в сексуальном домогательстве выдвинула супермодель Кейт Аптон. Она в своем аккаунте Twitter возмутилась тем, что компания Guess, которая является «иконой в мире женской моды» все еще прибегает к услугам Марчиано, несмотря на неоднократные случаи его аморального поведения в отношении моделей и вот недавно в разговор вклинилась также и Миранда Ви, рассказавшая о произошедшем.

Николай Офицеров