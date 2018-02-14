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| | В московской подземке появились розовые и белые кольца "Тройка" для влюбленных

В московской подземке появились розовые и белые кольца "Тройка" для влюбленных

Сегодня, 15:43
В московской подземке появились в продаже необычные кольца-проездные под названием "Тройка" в двух цветах: розовом и белом. Об этом стало известно благодаря официальной странице мэра и правительства столицы.

В московской подземке появились розовые и белые кольца "Тройка" для влюбленных

 

Изделия появились в продаже 14 февраля, и их будет всего 200 экземплров семнадцатого и девятнадцатого размеров. С помощью колец можно оплачивать проезд повсюду, где действует карта "Тройка": на МЦК, в метро и прочем транспорте. Продаются изделия в магазинах и киосках на станциях "Трубная" и "Маяковская", а также на стойке "Пушкинской".
 
На данную бижутерию можно записать любой проездной в кассах метрополитена. Также на "Тройку" можно перевести деньги через мобильное приложение "Метро Москвы".

Такие кольца появились в продаже еще осенью прошлого года. До недавнего времени украшения можно было приобрести только в синем и черном цветах . Насчитывается уже более 1200 обладателей таких колец.
Петр Иванов
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