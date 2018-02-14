Военным городкам Подмосковья выделят дополнительные 550 млн руб

Андрей Воробьёв, являющийся губернатором Московской области, поведал о том, что из краевого бюджета будет выделено более 500 миллионов рублей, которые направят на модернизацию и благоустройство инфраструктуры бывших военных городков.

Александр Вест

Всего в программе, которая предусматривает проведение работ по модернизации, а также благоустройству указанных поселений, участвуют 13 военных городков. На каждый из них из областного бюджета будет выделено по 50 миллионов рублей. Данные заявления поступили от главы Московской области в рамках его выступления перед жителями региона.Стоит напомнить, что благоустройство и модернизация подобных поселений была начата ещё четыре года назад после того, как была осуществлена передача имущества, ранее принадлежавшего Минобороны РФ, в муниципальную собственность. В данную программу до 2018 года успели вложить больше двух миллиардов рублей.