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| | Военным городкам Подмосковья выделят дополнительные 550 млн руб

Военным городкам Подмосковья выделят дополнительные 550 млн руб

Сегодня, 15:23
Андрей Воробьёв, являющийся губернатором Московской области, поведал о том, что из краевого бюджета будет выделено более 500 миллионов рублей, которые направят на модернизацию и благоустройство инфраструктуры бывших военных городков.

Военным городкам Подмосковья выделят дополнительные 550 млн руб

 

Всего в программе, которая предусматривает проведение работ по модернизации, а также благоустройству указанных поселений, участвуют 13 военных городков. На каждый из них из областного бюджета будет выделено по 50 миллионов рублей. Данные заявления поступили от главы Московской области в рамках его выступления перед жителями региона.

Стоит напомнить, что благоустройство и модернизация подобных поселений была начата ещё четыре года назад после того, как была осуществлена передача имущества, ранее принадлежавшего Минобороны РФ, в муниципальную собственность. В данную программу до 2018 года успели вложить больше двух миллиардов рублей.
Александр Вест
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