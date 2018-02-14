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| | В Москве 14 февраля сыграют более 300 свадеб

В Москве 14 февраля сыграют более 300 свадеб

Сегодня, 15:11
В ЗАГСы Москвы было подано более 325 заявлений, связанных с регистрацией брака в День святого Валентина. Данная цифра несколько меньше, чем в прошлом году, тогда в Москве сыграли 339 свадеб.

В Москве 14 февраля сыграют более 300 свадеб

 

Начальник управления ЗАГС Москвы Ирина Муравьева утверждает, что среди молодоженов среда является одним из наиболее не востребованных дней. Обычно в зимние месяцы по средам регистрируют от 100 до 150 браков.

В честь Дня всех влюбленных во время торжественной церемонии для пар будут звучать особые слова поздравлений. Помимо этого, подобный свадебный «бум» в Москве наблюдается и в другие даты - День Петра и Февронии, на День города и Красную горку. В эти дни Москва красиво украшена и можно сделать массу красивых снимков. Символичность даты, естественно, также играет не последнюю роль, но для молодоженов наиболее важным является именно визуальная часть.

Подать заявление на регистрацию брака можно в отделах ЗАГС, за исключением Замоскворецкого и Люблинского, центрах государственных услуг «Мои документы» или же дворцах бракосочетания.
Николай Офицеров
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