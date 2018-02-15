Аркадий Ротенберг хочет уберечь подростков от «негативного влияния улицы»

Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг загорелся целью вычитать цикл бесплатных лекций для детей в возрасте от двенадцати до шестнадцати лет, чтобы уберечь их от «негативного влияния улицы».

Дарья Пышняк

Проекту миллиардера дано рабочее название «Кругозор». Начать Ротенберг намерен с московских жителей, а потом перейти на Санкт-Петербург.Аркадий Романович желает, чтобы молодёжь посещала его лекции обдуманно и по собственному желанию. Поэтому он не привлекает к их завлечению государственные учреждения. С его стороны этот проект будет «социальной инвестицией» в культурное развитие нового поколения страны.Чтобы вникнуть в потребности подростков, Аркадий Ротенберг планирует завлечь их на свои семинары через социальные сети и самостоятельно проводить беседы. Такой влиятельный и богатый человек, несомненно, вызовет желание посетить его тренинги.