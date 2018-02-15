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| | Аркадий Ротенберг хочет уберечь подростков от «негативного влияния улицы»

Аркадий Ротенберг хочет уберечь подростков от «негативного влияния улицы»

Сегодня, 04:30
Российский бизнесмен Аркадий Ротенберг загорелся целью вычитать цикл бесплатных лекций для детей в возрасте от двенадцати до шестнадцати лет, чтобы уберечь их от «негативного влияния улицы».

Аркадий Ротенберг хочет уберечь подростков от «негативного влияния улицы»

 

Проекту миллиардера дано рабочее название «Кругозор». Начать Ротенберг намерен с московских жителей, а потом перейти на Санкт-Петербург.

Аркадий Романович желает, чтобы молодёжь посещала его лекции обдуманно и по собственному желанию. Поэтому он не привлекает к их завлечению государственные учреждения. С его стороны этот проект будет «социальной инвестицией» в культурное развитие нового поколения страны.

Чтобы вникнуть в потребности подростков, Аркадий Ротенберг планирует завлечь их на свои семинары через социальные сети и самостоятельно проводить беседы. Такой влиятельный и богатый человек, несомненно, вызовет желание посетить его тренинги.
Дарья Пышняк
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