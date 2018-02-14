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| | Составлен список лучших и худших регионов РФ по качеству жизни

Составлен список лучших и худших регионов РФ по качеству жизни

Сегодня, 14:54
Согласно опубликованному списку, в которые вошли как худшие, так и лучшие субъекты РФ по качеству жизни среди населения страны, лидирует столица Российской Федерации. В противоположной Москве ситуации оказались Ингушетия и Тыва.

Составлен список лучших и худших регионов РФ по качеству жизни

 

Используя более 70 показателей эксперты-аналитики составили список регионов Российской Федерации, расположив субъекты РФ относительно зафиксированного в них уровня жизни. Данный список был составлен с учётом здоровья граждан, их уровня заработной платы, рынка труда, уровня образования, безопасности, инфраструктуры, жилищных условий, развития малого бизнеса, а также экологии и климата. Заметим, что уровень жизни в Крыму вырос за прошлый год, однако, оценивается в 41 балл, что является показателем чуть выше среднего.

Также весьма невысокий уровень жизни замечен в Чечне, которая получила 36 баллов, а Татарстан получил 65 баллов, что говорит о весьма высоком уровне жизни его жителей. Отметим, что Тыва получила оценку лишь в 13 баллов, а Карачаево-Черкесия была оценена в 25 баллов, в то время как Ингушетия смогла обзавестись лишь 19 баллов. Отметим, три региона с наивысшим уровнем жизни получили более 70 баллов.
Александр Вест
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