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| | В Твери проводят Масленицу «Молодецкими потехами»

В Твери проводят Масленицу «Молодецкими потехами»

Сегодня, 02:30
В Твери 18 февраля состоятся проводы Масленицы. В городском парке соберутся местные жители, дабы отметить это событие «Молодецкими потехами». Информацию об этом распространяют тверские СМИ.

В Твери проводят Масленицу «Молодецкими потехами»

 

Местные силачи посоревнуются в перетягивании каната, поносят коромысло с тяжестями, покрутят булаву. На праздновании Масленицы состоятся «русские приветствия», участники мероприятия «разбудят медведя». Каждый год в Твери отмечают это событие, которое не обходится без блинов и сметаны. Теперь жители города увидят новую героиню – «девушку-весну», ее выберут из присутствующих. Развлекут людей скоморохи, особенностью выступлений станет «ряженая коза».

Масленицу проводят танцами и песнями. Финалом празднования станет традиционное соперничество мужчин, которое в народе называется битвой «стенка на стенку». Сильнейшие победят более слабых соперников, получат призы и положительные эмоции, согревающие в холодные зимние дни.
Домбровский Сергей
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