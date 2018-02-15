В Твери проводят Масленицу «Молодецкими потехами»

В Твери 18 февраля состоятся проводы Масленицы. В городском парке соберутся местные жители, дабы отметить это событие «Молодецкими потехами». Информацию об этом распространяют тверские СМИ.

Домбровский Сергей

Местные силачи посоревнуются в перетягивании каната, поносят коромысло с тяжестями, покрутят булаву. На праздновании Масленицы состоятся «русские приветствия», участники мероприятия «разбудят медведя». Каждый год в Твери отмечают это событие, которое не обходится без блинов и сметаны. Теперь жители города увидят новую героиню – «девушку-весну», ее выберут из присутствующих. Развлекут людей скоморохи, особенностью выступлений станет «ряженая коза».Масленицу проводят танцами и песнями. Финалом празднования станет традиционное соперничество мужчин, которое в народе называется битвой «стенка на стенку». Сильнейшие победят более слабых соперников, получат призы и положительные эмоции, согревающие в холодные зимние дни.