Выступление группы SEREBRO на КЭФ-2018 обойдется в 2,2 млн рублей

В Красноярск на экономический форум 2018 приедет музыкальная группа SEREBRO. Визит популярного коллектива обойдется в 2,2 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте государственных закупок.

Домбровский Сергей

Солистки группы SEREBRO выступят 13 апреля на выставочной площадке делового центра «Сибирь». Концерт продлится 45 минут, оплатит все издержки акционерное общество по развитию предпринимательства. Согласно договору, исполнитель обязуется организовать участие творческого коллектива в мероприятии на профессиональном уровне. Нюансы договора, подписанного с группой SEREBRO, не разглашаются.КЭФ-2018 состоится в Красноярске в период с 12 по 14 апреля. На мероприятии будут говорить об экономическом развитии России до 2025 года. Жители города ожидают этого события, поскольку оно позволит людям получить положительные эмоции от выступления популярных музыкальных коллективов. В первый день форума посетить заседание смогут все интересующиеся общественной жизнью.