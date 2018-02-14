В Волгоградской области с начала года выявлено 25 случаев бешенства

В Волгоградской области до сих пор сохранятся довольно напряжённая обстановка в связи с участившимися случаями бешенства, которых в регионе с начала 2018 года было зафиксировано уже 25.

Александр Вест

Официальные представители Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору обратились к жителям Республики Калмыкия, а также Астраханской, Ростовской, Волгоградской областей, заметив, что в медицине до сих пор не изобрели методы лечения, которые позволяли бы эффективно избавляться от бешенства. Сотрудники Россельхознадзора заявили о том, что бешенство является весьма опасным заболеванием, которое поражает нервную систему, нередко вызывая скорую гибель человека.Жителям указанных регионов напомнили о том, что чаще всего переносчиками данного смертельного заболевания являются лисицы, бездомные, а также енотовидные собаки, которые в большинстве случаев кусают случайных прохожих, охотников и егерей.