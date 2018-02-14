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| | «Синтоловый качок» Терёшин показал, как выглядит «ноги-базуки» после операции

«Синтоловый качок» Терёшин показал, как выглядит «ноги-базуки» после операции

Сегодня, 13:23
«Синтоловый качок» Кирилл Терёшин, который шокировал всех зрителей «Прямого эфира» своими синтоловыми бицепсами, показал, как выглядят его ноги после операции. По словам самого парня, сейчас он испытывает сильную боль в ноге.

«Синтоловый качок» Терёшин показал, как выглядит «ноги-базуки» после операции

 

В прошлом месяце Кирилл Терёшин пережил операцию, где опытные хирурги при помощи специальных имплантов увеличили парню икроножную мышцу. Больше двух недель Терёшин не мог нормально передвигаться из-за боли в ногах. Теперь парень впервые показал, как выглядят его «ноги-базуки» после пластической операции.

«Синтоловый качок» Терёшин показал, как выглядит «ноги-базуки» после операции

 

В своем аккаунте в Instagram «мистер синтол» показал, что пока на ногах присутствует сильный отек и есть послеоперационные шрамы. Также Терёшин пожаловался на сильную боль, которую он сейчас терпит. Поклонники обеспокоены тем, что в ноги Кирилл мог самостоятельно себе вколоть дозу синтола.
Светлана Славянская
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