«Синтоловый качок» Терёшин показал, как выглядит «ноги-базуки» после операции

«Синтоловый качок» Кирилл Терёшин, который шокировал всех зрителей «Прямого эфира» своими синтоловыми бицепсами, показал, как выглядят его ноги после операции. По словам самого парня, сейчас он испытывает сильную боль в ноге.

В прошлом месяце Кирилл Терёшин пережил операцию, где опытные хирурги при помощи специальных имплантов увеличили парню икроножную мышцу. Больше двух недель Терёшин не мог нормально передвигаться из-за боли в ногах. Теперь парень впервые показал, как выглядят его «ноги-базуки» после пластической операции.

Светлана Славянская

В своем аккаунте в Instagram «мистер синтол» показал, что пока на ногах присутствует сильный отек и есть послеоперационные шрамы. Также Терёшин пожаловался на сильную боль, которую он сейчас терпит. Поклонники обеспокоены тем, что в ноги Кирилл мог самостоятельно себе вколоть дозу синтола.