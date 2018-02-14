В Новосибирске дарят презервативы ко Дню всех влюблённых

В Новосибирске на площади Ленина начали дарить презервативы ко Дню всех влюблённых. Об этом сообщили журналисты местного телеканала.

Сергей Денисов

Все началось очень пристойно: на выходе из метро «Площадь Ленина» началась викторина о ВИЧ. За каждый правильный ответ новосибирцы получают презервативы.Акцию устроили волонтёры Центра по профилактике и борьбе со СПИД. На выходе из метро всем предлагается ответить на вопросы и получить подарок. Напротив в Первомайском сквере дежурит тест-мобиль, в котором желающие могут пройти экспресс-тестирование.Волонтёры серьезно подошли к своей акции. Дарят не только презервативы, но еще и поят чаем всех, кто дожидается результатов экспресс-тестирования на морозе. На людном перекрестке замечены чиновники мэрии и работники специализированных диспансеров города и области.По словам организаторов, ближайшая похожая акция состоится в Новосибирске весной.