Журналистка разыграла соседей «доисторическим презервативом»

Элен Уэт, работающая на должности журналистки во всемирно известном информационном агентстве Bloomberg, решила разыграть своих соседей, превратив квартиру в музей, в котором экспонаты предназначались для людей из будущего.

Фотографии своей ловкой проделки Уэт опубликовала в сети микроблогов Twitter, где в весьма короткие сроки её публикация набрала довольно весомую популярность. Одним из любимых розыгрышей её подписчиков стал снимок вязаной варежки, которую журналистка подписала как «доисторический презерватив», объяснив, что до изобретения современных средств контрацепции людям приходилось вязать их собственными руками.

Александр Вест

Также подписчики в Twitter оценили экспонат, являвшийся плойкой для волос, который Элен подписала, как игрушка для сексуальных утех, которую люди использовали для самоудовлетворения. Добавим, что публикацию Уэт ретвитнули более 9 тысяч раз, оставив под ней около 30 тысяч лайков.