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| | Бесплатный Wi-Fi в Москве теперь стал доступным за пределами Садового кольца

Бесплатный Wi-Fi в Москве теперь стал доступным за пределами Садового кольца

Сегодня, 13:03
В Москве для жителей столицы и её гостей сделали доступным выход в интернет через бесплатную сеть Wi-Fi за пределами Садового кольца.

Бесплатный Wi-Fi в Москве теперь стал доступным за пределами Садового кольца

 

На 25-ти близких к метро улицах города сделали возможным выход в интернет для большего удобства горожан. Калужская площадь и станции метро «Новослободская», «Автозаводская», «Курская», «Улица 1905 года» и «Фрунзенская» теперь с бесплатной сетью Wi-Fi. Это делает намного удобнее путешествие по столице России с января этого года.

На этом правительство Москвы не останавливается и планирует установить доступы к Wi-Fi на самых оживлённых улицах города, парках отдыха, площадях, скверах и станциях метро. К концу 2018 года в планах специалистов IT-технологий увеличить точки доступа к бесплатной сети интернет до трёх тысяч. Это существенно упростит поисковую систему навигации горожан.
Дарья Пышняк
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