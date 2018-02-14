Бесплатный Wi-Fi в Москве теперь стал доступным за пределами Садового кольца

В Москве для жителей столицы и её гостей сделали доступным выход в интернет через бесплатную сеть Wi-Fi за пределами Садового кольца.

Дарья Пышняк

На 25-ти близких к метро улицах города сделали возможным выход в интернет для большего удобства горожан. Калужская площадь и станции метро «Новослободская», «Автозаводская», «Курская», «Улица 1905 года» и «Фрунзенская» теперь с бесплатной сетью Wi-Fi. Это делает намного удобнее путешествие по столице России с января этого года.На этом правительство Москвы не останавливается и планирует установить доступы к Wi-Fi на самых оживлённых улицах города, парках отдыха, площадях, скверах и станциях метро. К концу 2018 года в планах специалистов IT-технологий увеличить точки доступа к бесплатной сети интернет до трёх тысяч. Это существенно упростит поисковую систему навигации горожан.