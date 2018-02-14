Путин выразил соболезнования королеве Дании

Президент РФ Владимир Путин выразил свои сочувствия королеве Дании в связи с кончиной ее супруга принца Хенрика. Соответствующее сообщение было послано Маргрете II.

Виктория Озерова

На официальном портале Кремля обнародован текст телеграммы Владимира Путина к королеве Дании Маргрете II. Российский лидер выразил свои искренние сожаления по поводу смерти принца Хенрика и сообщил, что разделяет печаль всех родственников. Глава России пожелал семье принца мужества и стойкости, чтобы перенести потерю.Принц Хенрик умер в ночь на 14 февраля. В пресс-службе Королевского дворца сообщили, что он скончался во сне, в тот момент рядом с принцем находились члены его семьи. Ранее стало известно о резком ухудшении состояния принца Хенрика, которого госпитализировали 28 января. У него обнаружили доброкачественное образование в легком и легочную инфекцию. Принцу Хенрику летом исполнилось 83 года.