Путин выразил соболезнования королеве Дании

Путин выразил соболезнования королеве ДанииСегодня, 12:41
На официальном портале Кремля обнародован текст телеграммы Владимира Путина к королеве Дании Маргрете II. Российский лидер выразил свои искренние сожаления по поводу смерти принца Хенрика и сообщил, что разделяет печаль всех родственников. Глава России пожелал семье принца мужества и стойкости, чтобы перенести потерю.
Принц Хенрик умер в ночь на 14 февраля. В пресс-службе Королевского дворца сообщили, что он скончался во сне, в тот момент рядом с принцем находились члены его семьи. Ранее стало известно о резком ухудшении состояния принца Хенрика, которого госпитализировали 28 января. У него обнаружили доброкачественное образование в легком и легочную инфекцию. Принцу Хенрику летом исполнилось 83 года.
13 февраля в Дании после болезни скончался муж королевы Mаргрет II принц-консорт Хенрик. Об этом событии поданных оповестил сайт королевской семьи.
Президент РФ Владимир Путин выразил свои соболезнования в связи со смертью летчика-космонавта и Героя Советского Союза Игоря Волка. Известный испытатель
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