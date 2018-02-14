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| | В Ростове компенсируют проезд гостей ЧМ-2018 из городского бюджета

В Ростове компенсируют проезд гостей ЧМ-2018 из городского бюджета

Вчера, 21:40
На сайте мэрии Ростова появилась информация о том, что гости Чемпионата мира по футболу 2018 года будут ездить в населенном пункте на общественном транспорте бесплатно. Позже компании-перевозчики получат денежную компенсацию из городского бюджета.

В Ростове компенсируют проезд гостей ЧМ-2018 из городского бюджета

 

Фанаты из разных стран, которые приедут в Ростов, дабы поддержать свои команды, получат возможность ездить на общественном транспорте донской столицы бесплатно. Все издержки перевозчикам оплатят из бюджета населенного пункта. Для этого транспортные организации обязаны предоставить представителям администрации доказательства того, что они доставляли туристов.

Руководители компаний-перевозчиков должны подать заявление в мэрию, в котором нужно указать сумму убытков, понесенных на транспортировку туристов. По словам представителей администрации города, в Ростове хотят сделать максимально комфортные условия для приехавших на первенство иностранцев.
Домбровский Сергей
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