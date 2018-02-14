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| | Милонов вычисляет гомосексуалистов по запаху

Милонов вычисляет гомосексуалистов по запаху

Сегодня, 00:18
Во время эфира на НСН депутат Милонов выразился о своих собственных критериях вычисления личностей нетрадиционной ориентации. Член Госдумы сравнил свою позицию к гомосексуалистам с статьёй из малазийской газеты Sinar Harian.

Милонов вычисляет гомосексуалистов по запаху

 

В записи было написано, что местные гомосексуалисты отличаются от гетеро тем, что мужчины тщательно следят за своей бородой и внешним видом. Милонов высказал, что в Малайзии люди нетрадиционной ориентации отличаются от геев России. Обычно малазийцы носят шорты, а если мужчина нарядится в элегантные джинсы, общество неправильно его поймёт. А вот что касается бороды, депутат считает, что возможно носить бороду у них запрещено, поэтому и такой негативный отзыв в сторону бородачей.

Милонов подчеркнул, что определять гомосексуалистов нужно научиться по запаху. Депутат сравнивает себя с охотником на демонов, у которого превосходное чувство обоняния. Член Госдумы считает, что от представителя нетрадиционной ориентации будет нести серный запахом.

В прошлом году депутат уже зацеплял тему гомосексуализма и поведал о способах распознавания личностей с неправильными наклонностями. Милонов является самым ярким представителем гомофобов, об этом госдумовец упоминал не один раз.
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