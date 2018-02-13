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| | В Латвии наступил овощной кризис

В Латвии наступил овощной кризис

Вчера, 22:08
Запасы овощей на территории Латвии почти иссякли. Такая проблема произошла из-за сбора урожая, который осуществлялся в дождливую погоду. Около 30% урожайности кануло в отходы, так как во время сбора эта часть урожая просто-напросто сгнила.

В Латвии наступил овощной кризис

 

В магазинах скорее всего произойдет массовый дефицит на овощную продукцию. Эдита Страздини, которая является руководителем организации «Крестьянский сейм» сообщила, что запасов овощей хватить на неделю, максимум две. В список самых востребованных в импорте овощей оказались: морковь, свекла и лук. Торговые сети супермаркетов не скрывают данный факт. Эдита Страздини также рассказала, что местного лука уже нет, поэтому его приходится закупать из Литвы, следующим «вымершим» на прилавках овощем станет морковь. Урожай лука вроде бы и неплохой в этом году, но вот его качество и вид желает лучшего. Помимо овощей Латвия нуждается в поставках яблок и клюквы.

Самая печальная картина наблюдается в городе Латгалия, из-за наводнений регион потерпел самые крупные потери в этом году. Проблем не возникнет только с капустой и картофелем, потому что их урожайность оказалась довольно удачная.

Но не все жители так считают, как руководитель «Крестьянского сейма». Владелица своего хозяйства в Яунмарупе Инга Дамбите утверждает, что такие метеоданные в стране были всегда, проблема больше в покупателях, их с каждым годом всё меньше.
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