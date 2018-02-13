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| | Школьники России могут получить скидки в РЖД круглый год

Школьники России могут получить скидки в РЖД круглый год

Вчера, 21:31
В 2018 году РЖД планирует предоставить школьникам круглогодичные скидки в плацкартных вагонах. В период каникул скидки хотят распространить и на железнодорожные купе-вагоны.

Школьники России могут получить скидки в РЖД круглый год

 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев проинформировал о намерении компании РЖД продолжить предоставлять школьникам льготные скидки на проезд в плацкартных вагонах. В период каникул систему скидок могут распространить и на вагоны купе.

По словам премьер-министра страны, будет закуплен новый подвижный состав, благодаря которому будут осуществляться перевозки высокого качества. В течение 2017 года было приобретено свыше 400 вагонов, в 2018 собираются купить уже около 700 вагонов.

Медведев напомнил, что согласно данному направлению по предоставлению скидок РЖД работает с 2016 года. Однако, с тех пор сохранилась потребность в поддержке населения, особенно многодетных семей. Политик сообщил, что данная программа по предоставлению скидок достигает заданной цели и позитивно встречается семьями, которые используют ее.
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