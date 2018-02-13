Как провести 14 февраля, если ты один

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| | Любить "жестко": что покупают россияне на 14 февраля в секс-шопах

Любить "жестко": что покупают россияне на 14 февраля в секс-шопах

Вчера, 19:54
14 февраля празднуют день всех влюблённых. Парочки, которые уже долго знают друг друга, в этот день помимо банальных цветов всё больше склоняются к варианту приобретения каких-либо предметов для интимных утех.

Любить "жестко": что покупают россияне на 14 февраля в секс-шопах

 

Праздник Святого Валентина ассоциируется с влюблённостью, романтикой, валентинками, именно поэтому секс-авантюристы мчат скорее в интим-магазин, чтобы приобрести экстравагантный подарок.

Какой же пол чаще посещает заведение с эротическими товарами? В целом продавцы говорят, что особой разницы нет, как мужчины, так и женщины практически в одинаковых количествах приходят за покупками. Разница их посещения в том, что девушки приобретают средства для романтического вечера, к примеру, различные масла, маски, парфюмы. Мужчины же приходят за более жесткими вариантами, начиная с латексных товаров и заканчивая плётками с шипами, - такую информацию предоставил магазин эротических товаров White Rabbit.

Любить "жестко": что покупают россияне на 14 февраля в секс-шопах

 

Те, кого смущает посещение такого заведения, заказывают товары через сети Интернет. Портал VsexShop.ru рассказал, что такие парочки не боятся различных экспериментов покупая новые разработки от секс-индустрии, также влюбленные не отказывают себе и в классических вариантах. С каждым годом актуальность на «интимные игрушки» увеличивается, а в праздник Святого Валентина покупателей становиться больше на 30%, - такую оценку дал онлайн-магазин VsexShop.ru.

Самыми топовыми товарами оказались: массажёры для интимных зон, тренажёры для мышц тазового дна, набор для БДСМ, бельё для ролевых игр и различное нижнее бельё с оголенными эрогенными участками.
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