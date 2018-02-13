Любить "жестко": что покупают россияне на 14 февраля в секс-шопах

14 февраля празднуют день всех влюблённых. Парочки, которые уже долго знают друг друга, в этот день помимо банальных цветов всё больше склоняются к варианту приобретения каких-либо предметов для интимных утех.

Праздник Святого Валентина ассоциируется с влюблённостью, романтикой, валентинками, именно поэтому секс-авантюристы мчат скорее в интим-магазин, чтобы приобрести экстравагантный подарок.Какой же пол чаще посещает заведение с эротическими товарами? В целом продавцы говорят, что особой разницы нет, как мужчины, так и женщины практически в одинаковых количествах приходят за покупками. Разница их посещения в том, что девушки приобретают средства для романтического вечера, к примеру, различные масла, маски, парфюмы. Мужчины же приходят за более жесткими вариантами, начиная с латексных товаров и заканчивая плётками с шипами, - такую информацию предоставил магазин эротических товаров White Rabbit.

Те, кого смущает посещение такого заведения, заказывают товары через сети Интернет. Портал VsexShop.ru рассказал, что такие парочки не боятся различных экспериментов покупая новые разработки от секс-индустрии, также влюбленные не отказывают себе и в классических вариантах. С каждым годом актуальность на «интимные игрушки» увеличивается, а в праздник Святого Валентина покупателей становиться больше на 30%, - такую оценку дал онлайн-магазин VsexShop.ru.Самыми топовыми товарами оказались: массажёры для интимных зон, тренажёры для мышц тазового дна, набор для БДСМ, бельё для ролевых игр и различное нижнее бельё с оголенными эрогенными участками.