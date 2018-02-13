Московский метрополитен и «Почта России» открыли сервис по доставке «валентинок»

Ко дню Святого Валентина Московский метрополитен вместе с «Почтой России» открыли сервисный центр, в котором москвичи смогут бесплатно отправить «валентинку».

Пелагея Лебединская

В этом году по всей Москве стартует акция, сделанная ко дню Святого Валентина. Каждый житель Москвы с сегодняшнего дня и до вечера 14 февраля сможет с любой станции метро отправить бесплатно своим возлюбленным «валентинку». Также на станциях метро «Курская» и станции МЦК «Площадь Гагарина», для всех тех, чьи сердца еще не затронула стрела амура, будут установлены специальные доски для знакомств, на которых одинокие люди смогут оставлять свои фото и номера телефонов.Отметим, что ежегодно 14 февраля люди многих стран мира празднуют самый сердечный праздник - День Святого Валентина. Именно в этот день все влюбленные дарят друг другу подарки и говорят слова любви, так как по древним поверьям Святой Валентин был благодетелем всех влюбленных сердец.