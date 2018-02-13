«Росконтроль» обнаружил бактерии в куриных сердечках

В куриных сердцах нескольких известных производителей «Росконтроль» нашел вредоносные для здоровья бактерии. В продукты попала сальмонелла и листерия.

Никита Готский

Сотрудники «Росконтроля» провели проверку продукции торговых марок «Петруха», «Ясные зори», «Ржевское подворье» и другие. В мясных продуктах эксперты зафиксировали сальмонеллу и листерию. Известно, что сальмонелла способна поражать органы кишечно-желудочного тракта. Листериоз отрицательно воздействует на нервную систему и лимфоидную ткань, данный недуг чреват осложнениями, включая энцефалит. Нашли представители «Росконтроля» и кишечную палочку, при этом ее присутствие ненормируется, в связи с чем это не стоит фиксировать как нарушение.В процессе визуального просмотра эксперты решили, что вышеуказанные образцы не соответствуют ГОСТ. На упаковке имелась кровь, которой там быть не должно. Также была замечена влага, теперь «Росконтроль» подозревает производителей в применении влагоудерживающих добавок.