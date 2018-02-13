«Росконтроль» обнаружил бактерии в куриных сердечках

«Росконтроль» обнаружил бактерии в куриных сердечкахВчера, 18:31
Сотрудники «Росконтроля» провели проверку продукции торговых марок «Петруха», «Ясные зори», «Ржевское подворье» и другие. В мясных продуктах эксперты зафиксировали сальмонеллу и листерию. Известно, что сальмонелла способна поражать органы кишечно-желудочного тракта. Листериоз отрицательно воздействует на нервную систему и лимфоидную ткань, данный недуг чреват осложнениями, включая энцефалит. Нашли представители «Росконтроля» и кишечную палочку, при этом ее присутствие ненормируется, в связи с чем это не стоит фиксировать как нарушение.
В процессе визуального просмотра эксперты решили, что вышеуказанные образцы не соответствуют ГОСТ. На упаковке имелась кровь, которой там быть не должно. Также была замечена влага, теперь «Росконтроль» подозревает производителей в применении влагоудерживающих добавок.
Специалисты организации «Росконтроль» провели проверку мяса курей-бройлеров, которые продают различные компании. Итоги исследования оказались печальными, так
В самых распространенных марках детской воды исследователи Росконтроля нашли несоответствия требованиям безопасности. В воде найдена ртуть, микробы и хлороформ.
В Московском регионе в ходе проверки гипермаркетов «Ашан», специалисты Россельхознадзора обнаружили в некоторых мясных продуктах листерию и кишечную палочку,