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| | «Росконтроль» обнаружил бактерии в куриных сердечках

«Росконтроль» обнаружил бактерии в куриных сердечках

Вчера, 18:31
В куриных сердцах нескольких известных производителей «Росконтроль» нашел вредоносные для здоровья бактерии. В продукты попала сальмонелла и листерия.

«Росконтроль» обнаружил бактерии в куриных сердечках


Сотрудники «Росконтроля» провели проверку продукции торговых марок «Петруха», «Ясные зори», «Ржевское подворье» и другие. В мясных продуктах эксперты зафиксировали сальмонеллу и листерию. Известно, что сальмонелла способна поражать органы кишечно-желудочного тракта. Листериоз отрицательно воздействует на нервную систему и лимфоидную ткань, данный недуг чреват осложнениями, включая энцефалит. Нашли представители «Росконтроля» и кишечную палочку, при этом ее присутствие ненормируется, в связи с чем это не стоит фиксировать как нарушение.

В процессе визуального просмотра эксперты решили, что вышеуказанные образцы не соответствуют ГОСТ. На упаковке имелась кровь, которой там быть не должно. Также была замечена влага, теперь «Росконтроль» подозревает производителей в применении влагоудерживающих добавок.
Никита Готский
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