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| | Все школы Саратова закрыли на карантин из-за эпидемии

Все школы Саратова закрыли на карантин из-за эпидемии

Вчера, 18:20
С 14 по 24 февраля 2018 года будет приостановлена работа всех школ и учреждений дополнительного образования в городе Саратов в связи эпидемией ОРВИ и гриппа. Сообщение об этом появилось на официальном ресурсе управления Роспотребнадзора региона.

Все школы Саратова закрыли на карантин из-за эпидемии

 

На официальном сайте Роспотребнадзора Саратовской области появилось уведомление о том, что с 14 числа на десять дней прекратят свою работу школы и учреждения, предоставляющие дополнительное образование, расположенные в Саратове. Общее количество неработающих школ составит 207 заведений.

Жителям города порекомендовали, пребывая в местах больших скоплений людей, носить маски, периодически меняя их на новые. Кроме того, рекомендуют избегать контактов с людьми, у которых есть признаки заболевания ОРВИ или гриппа.

Ранее Роспотребнадзором сообщалось о том, что в Саратовской области зафиксировали почти 19 тысяч случаев заражения ОРВИ. Это более чем на 50% превышает эпидемический порог среди всех возрастных групп граждан, а среди детей возрастом 7-14 лет данный показатель превысил 80%.
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