Семьям погибших людей в Ан-148 будут выплачены компенсации

Семьям погибших людей в Ан-148 будут выплачены компенсацииВчера, 17:49
По указу губернатора Московской области, будут проводиться финансовые компенсации семьям трагически умерших людей во время крушения Ан-148. Чтобы получить компенсацию, людям нужно будет обратиться в социальную службу по месту их проживания. Деньги будут переведены семьям погибших в их регионы, и им не нужно будет приезжать для этой цели в Подмосковье. Со слов губернатора, эти деньги не заменят семьям своих погибших родных, но хоть как-то им станут в помощь и утешат.
Напомним, что страшное горе произошло 11 февраля в Раменском районе в Подмосковье. Пассажирский лайнер Ан-148 рухнул с воздуха на землю вместе с 71 человеком, находившихся в тот момент на борту, выживших никого не осталось.
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