Фанату спортивной обуви вместо кроссовок прислали "ступневагину"

Изначально, молодой человек вообще боялся прикасаться к посылке, ведь думал, что в пакет завернута отрубленная человеческая нога, секс-игрушка выглядела крайне реалистично.
19-летний Логан обучается в канадском колледже и обычно заказывает кроссовки через хорошо знакомый ему интернет-магазин. Однажды утром его разбудил курьер и сказал, что посылка прибыла, что уже насторожило юношу, ведь прибыла она значительно раньше положенного срока. Тем не менее, позже он подумал, что это все-таки здорово, ведь новые кроссовки прибудут раньше, чем ожидалось.
В результате, забрав посылку он увидел одну из самых странных вещей за свою жизнь - силиконовую женскую вагину, для чего-то размещенную в женской ступне. К ней была прикреплена этикетка с надписью USA, а также ценник в 200 долларов.
«Я сначала подумал, что это мои приятели так разводят меня, но после понял, что это не так, когда увидел ценник. С них спали все подозрения это слишком дорого. Я до сих пор в недоумении, кто же надо мной решил так подшутить, потому что это довольно странный тип юмора», - заявил Логан.