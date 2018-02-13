Фанату спортивной обуви вместо кроссовок прислали "ступневагину"

Фанат спортивной обуви из Канады Логан Клейтон признался в том, что недавно заказал себе очередную пару кроссовок, но полученная им посылка вселила в молодого человека неподдельный ужас, хоть потом и насмешила до слез. По какой-то причине он получил силиконовую вагину, размещенную на женской ступне.

Изначально, молодой человек вообще боялся прикасаться к посылке, ведь думал, что в пакет завернута отрубленная человеческая нога, секс-игрушка выглядела крайне реалистично.19-летний Логан обучается в канадском колледже и обычно заказывает кроссовки через хорошо знакомый ему интернет-магазин. Однажды утром его разбудил курьер и сказал, что посылка прибыла, что уже насторожило юношу, ведь прибыла она значительно раньше положенного срока. Тем не менее, позже он подумал, что это все-таки здорово, ведь новые кроссовки прибудут раньше, чем ожидалось.В результате, забрав посылку он увидел одну из самых странных вещей за свою жизнь - силиконовую женскую вагину, для чего-то размещенную в женской ступне. К ней была прикреплена этикетка с надписью USA, а также ценник в 200 долларов.

Николай Офицеров

», - заявил Логан.