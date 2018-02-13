Как провести 14 февраля, если ты один

Мнения

Как провести 14 февраля, если ты один

Без пары тоже можно хорошенько отдохнуть и повеселиться.

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

От Редактора

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

Как помочь близкому перестать убивать себя.

Сюжеты :

Полиция Лондона проверяет корпус парламента после обнаружения подозрительного предмета Парк пенисов в Южной Корее притягивает зрителей Олимпиады-2018 «Росконтроль» обнаружил бактерии в куриных сердечках Владимир Жириновский готов помочь выйти из колонии осуждённому Александру Крузу Звезда «Семейства Кардашьян» прогулялась в костюме из российских 90-х Кёрлингистку Брызгалову сравнили с молодой Анджелиной Джоли Тим Миллер работает над новым фильмом «Люди Икс» Новая британская технология позволит бороться с пропагандой ИГ Лидер Metallica снимется в фильме про серийного убийцу Теда Банди Жюри 75-го Венецианского кинофестиваля возглавил Гильермо дель Торо Евгений Петросян надел шляпку с кошачьими ушками Герой «Формы воды» расстроен появлением посвященного ему фаллоимитатора
| | Фанату спортивной обуви вместо кроссовок прислали "ступневагину"

Фанату спортивной обуви вместо кроссовок прислали "ступневагину"

Вчера, 17:42
Фанат спортивной обуви из Канады Логан Клейтон признался в том, что недавно заказал себе очередную пару кроссовок, но полученная им посылка вселила в молодого человека неподдельный ужас, хоть потом и насмешила до слез. По какой-то причине он получил силиконовую вагину, размещенную на женской ступне.

Фанату спортивной обуви вместо кроссовок прислали "ступневагину"

 

Изначально, молодой человек вообще боялся прикасаться к посылке, ведь думал, что в пакет завернута отрубленная человеческая нога, секс-игрушка выглядела крайне реалистично.

19-летний Логан обучается в канадском колледже и обычно заказывает кроссовки через хорошо знакомый ему интернет-магазин. Однажды утром его разбудил курьер и сказал, что посылка прибыла, что уже насторожило юношу, ведь прибыла она значительно раньше положенного срока. Тем не менее, позже он подумал, что это все-таки здорово, ведь новые кроссовки прибудут раньше, чем ожидалось.

В результате, забрав посылку он увидел одну из самых странных вещей за свою жизнь - силиконовую женскую вагину, для чего-то размещенную в женской ступне. К ней была прикреплена этикетка с надписью USA, а также ценник в 200 долларов.

Фанату спортивной обуви вместо кроссовок прислали "ступневагину"

 

«Я сначала подумал, что это мои приятели так разводят меня, но после понял, что это не так, когда увидел ценник. С них спали все подозрения это слишком дорого. Я до сих пор в недоумении, кто же надо мной решил так подшутить, потому что это довольно странный тип юмора», - заявил Логан.
Николай Офицеров
Новости по теме
Louis Vuitton открыли магазин кроссовок
Louis Vuitton открыли магазин кроссовок

В Нью-Йорке специально для продажи модели кроссовок Archlight временно открыли магазин Louis Vuitton.

Nike выпустят новые кроссовки в стиле PlayStation
Nike выпустят новые кроссовки в стиле PlayStation

Известный бренд спортивной одежды и экипировки Nike представили миру новые кроссовки, выполнены в стиле PlayStation. Сообщается, чтобы приобрести Nike PG-2,

Фирма Adidas запустила производство обуви из океанического мусора
Фирма Adidas запустила производство обуви из океанического мусора

Известная во всем мире компания Adidas в этом месяце пустила в производство кроссовки, которые состоят на 95% из переработанного пластика собранного в океане.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости