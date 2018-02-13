Нью-йоркские художники получили более 6 млн долларов за закрашенное граффити

Суд города Нью-Йорк обязал компанию-застройщика выплатить группе художников компенсацию в сумме 6,7 миллионов долларов за закрашивание граффити на здании 5pointz в Бруклине. Дом был снесен владельцем Джерри Волковым еще четыре года назад, а на его месте появился жилищный комплекс. За 10 месяцев до сноса застройщик нарисовал граффити на здании. По словам судьи, фирма этого делать не должна была, так как многие жители и туристы хотели «попрощаться» с рисунками.
Следует отметить, что с 90-х годов более 30 художников расписывали здание 5pointz, благодаря чему дом стал туристическим объектом и достопримечательностью уличного искусства.