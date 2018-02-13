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| | Нью-йоркские художники получили более 6 млн долларов за закрашенное граффити

Нью-йоркские художники получили более 6 млн долларов за закрашенное граффити

Вчера, 17:14
Нью-йоркские художники отсудили у компании-застройщика более шести миллионов долларов. По постановлению суда, фирма не должна была закрашивать за 10 месяцев до сноса граффити на здании 5pointz, ставшим туристической достопримечательностью. Об этом проинформировали местные СМИ.

Нью-йоркские художники получили более 6 млн долларов за закрашенное граффити

 

Суд города Нью-Йорк обязал компанию-застройщика выплатить группе художников компенсацию в сумме 6,7 миллионов долларов за закрашивание граффити на здании 5pointz в Бруклине. Дом был снесен владельцем Джерри Волковым еще четыре года назад, а на его месте появился жилищный комплекс. За 10 месяцев до сноса застройщик нарисовал граффити на здании. По словам судьи, фирма этого делать не должна была, так как многие жители и туристы хотели «попрощаться» с рисунками.

Следует отметить, что с 90-х годов более 30 художников расписывали здание 5pointz, благодаря чему дом стал туристическим объектом и достопримечательностью уличного искусства.
Виктория Озерова
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