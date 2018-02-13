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| | Настя Рыбка высмеяла наставления Ксении Собчак

Настя Рыбка высмеяла наставления Ксении Собчак

Сегодня, 16:07
Модель Анастасия Вашукевич, известная многим под псевдонимом Настя Рыбка, высмеяла попытки Ксении Собчак образумить её. Политик пыталась добиться от девушки изменений, которые склонили бы её к более цивилизованной жизни.

Настя Рыбка высмеяла наставления Ксении Собчак

 

Напомним, Настя Рыбка попала в центр общественного внимания из-за скандала о групповом изнасиловании, которое совершил её возлюбленный олигарх со своим другом. Настя выдвинула ультиматум, согласно которому олигарх должен на ней жениться и сохранить её достоинство и честь, иначе дело примет более серьёзный оборот. Ксения Собчак обратилась к Рыбке с наставлениями насчёт её образа жизни, заметив, что ей стоит вести более цивилизованное существование, нежели просто являться объектом похоти богатых людей.

В своём аккаунте в сети Instagram Рыбка заметила, что Ксении лучше не лезть не в свои дела, а также не заниматься излишней драматизацией сложившейся ситуации, из-за которой популярность модели лишь возросла.
Александр Вест
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