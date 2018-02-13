Настя Рыбка высмеяла наставления Ксении Собчак

Модель Анастасия Вашукевич, известная многим под псевдонимом Настя Рыбка, высмеяла попытки Ксении Собчак образумить её. Политик пыталась добиться от девушки изменений, которые склонили бы её к более цивилизованной жизни.

Александр Вест

Напомним, Настя Рыбка попала в центр общественного внимания из-за скандала о групповом изнасиловании, которое совершил её возлюбленный олигарх со своим другом. Настя выдвинула ультиматум, согласно которому олигарх должен на ней жениться и сохранить её достоинство и честь, иначе дело примет более серьёзный оборот. Ксения Собчак обратилась к Рыбке с наставлениями насчёт её образа жизни, заметив, что ей стоит вести более цивилизованное существование, нежели просто являться объектом похоти богатых людей.В своём аккаунте в сети Instagram Рыбка заметила, что Ксении лучше не лезть не в свои дела, а также не заниматься излишней драматизацией сложившейся ситуации, из-за которой популярность модели лишь возросла.