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| | В Москве стартовал пилотный проект по активному долголетию

В Москве стартовал пилотный проект по активному долголетию

Сегодня, 16:01
Правительство Москвы объявило о начале реализации проекта по обеспечению активного долголетия жителей столицы.

В Москве стартовал пилотный проект по активному долголетию


На заседании президиума исполкома мэрии Сергей Собянин рассказал о мотивации принятия этого пилотного мероприятия. Сегодня в столице средняя продолжительность жизни горожан выросла до 77 лет и приближается к общеевропейским стандартам. Шесть сотен москвичей перешагнули столетний возрастной рубеж.

Активное время жизни человека увеличилось почти вдвое по отношению к началу прошлого века. Сегодняшние 60-летние граждане – это не немощные старики, а вполне здоровые и активные люди, которые могут своими опытом и знаниями улучшить жизнь городской общины.

Проект «Активное долголетие» имеет много составляющих: образовательную, производственную, досуговую и культурную области применения сил и энергии пожилых людей.

По словам градоначальника, этот проект уникальный и до сих пор не имеет аналогов в мире. Запись пенсионеров для участия в конкретной практической деятельности начнется через две недели – 1 марта.
Сергей Денисов
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