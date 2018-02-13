В Москве стартовал пилотный проект по активному долголетию

Правительство Москвы объявило о начале реализации проекта по обеспечению активного долголетия жителей столицы.

Сергей Денисов

На заседании президиума исполкома мэрии Сергей Собянин рассказал о мотивации принятия этого пилотного мероприятия. Сегодня в столице средняя продолжительность жизни горожан выросла до 77 лет и приближается к общеевропейским стандартам. Шесть сотен москвичей перешагнули столетний возрастной рубеж.Активное время жизни человека увеличилось почти вдвое по отношению к началу прошлого века. Сегодняшние 60-летние граждане – это не немощные старики, а вполне здоровые и активные люди, которые могут своими опытом и знаниями улучшить жизнь городской общины.Проект «Активное долголетие» имеет много составляющих: образовательную, производственную, досуговую и культурную области применения сил и энергии пожилых людей.По словам градоначальника, этот проект уникальный и до сих пор не имеет аналогов в мире. Запись пенсионеров для участия в конкретной практической деятельности начнется через две недели – 1 марта.