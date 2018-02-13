В Москве стартовал пилотный проект по активному долголетию

В Москве стартовал пилотный проект по активному долголетиюСегодня, 16:01
На заседании президиума исполкома мэрии Сергей Собянин рассказал о мотивации принятия этого пилотного мероприятия. Сегодня в столице средняя продолжительность жизни горожан выросла до 77 лет и приближается к общеевропейским стандартам. Шесть сотен москвичей перешагнули столетний возрастной рубеж.
Активное время жизни человека увеличилось почти вдвое по отношению к началу прошлого века. Сегодняшние 60-летние граждане – это не немощные старики, а вполне здоровые и активные люди, которые могут своими опытом и знаниями улучшить жизнь городской общины.
Проект «Активное долголетие» имеет много составляющих: образовательную, производственную, досуговую и культурную области применения сил и энергии пожилых людей.
По словам градоначальника, этот проект уникальный и до сих пор не имеет аналогов в мире. Запись пенсионеров для участия в конкретной практической деятельности начнется через две недели – 1 марта.
Зеленоградский городской округ столицы выбрали базовой площадкой для реализации пилотного проекта «Москва – город долголетия».
В Москве средняя продолжительность жизни увеличилась до 77 лет. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Минздрав обещает россиянам активное долголетие. Госструктура намерена применить результаты последних исследований для «омоложения» пенсионеров.