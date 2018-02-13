Футболистки Владивостока снялись в откровенной фотосессии

Женская команда по американскому футболу «Владивостокские Косатки» удивила пользователей Сети. На новых фото девушки предстали в откровенных нарядах.

Виктория Озерова

В соцсетях бурно обсуждают фотосессию «Владивостокских Косаток». Футболистки удивили пользователей не только откровенными нарядами, но и своими фигурами. Спортсменки рассказали, что любят американский футбол, и каждый день состязаются не только с соперниками, но и с осуждениями со стороны других. Девушки согласны с поговоркой о хороших людях, которых должно быть много, и гордятся, что в их команде есть такие. С помощью фото в форме и нижнем белье футболистки призвали всех «неравнодушных» присоединится к ним. Такой шаг вызвал неодобрение некоторых пользователей, считающих, что демонстрация «лишних килограммов» на теле это некрасиво.Нашлись и те, кому пришлись по вкусу откровенные фото «Косаток». Они отметили, что худых девушек в американский футбол не берут.