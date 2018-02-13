В РФ заблокировали инструкции по купанию кота и сборке атомной бомбы

Эдвард Черненко, являющийся администратором «Абсурдопедии», рассказал о том, как на его имя из государственного ведомства пришло официальное письмо, извещающее о требованиях, выдвинутых Роскомнадзором. По словам администратора, статья под названием «Как замочить кота», была посвящена обычному купанию животного, не содержав никаких материалов, содержащих призывы к грубому обращению с домашними питомцами. Также Черненко заявил о том, что в статье, посвящённой сборке атомной бомбы, содержалась лишь шуточная информация, заметив, что одним из шагов по созданию ядерного оружия в статье было указание раздобыть более 100 килограммов плутония у местного поставщика.
Заметим, что Ростовский суд посчитал методы по купанию кота под названием «Как замочить кота при помощью ножа», а также «Как замочить кота с сообщником», нарушением закона об обращении с животными.