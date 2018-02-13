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| | В РФ заблокировали инструкции по купанию кота и сборке атомной бомбы

В РФ заблокировали инструкции по купанию кота и сборке атомной бомбы

Сегодня, 15:36
Официальные представители Роскомнадзора заблокировали некоторые страницы интернет-ресурса под названием «Абсурдопедия», на которых рассказывалось о правильном купании кота, а также инструкция по созданию атомной бомбы.

В РФ заблокировали инструкции по купанию кота и сборке атомной бомбы

 

Эдвард Черненко, являющийся администратором «Абсурдопедии», рассказал о том, как на его имя из государственного ведомства пришло официальное письмо, извещающее о требованиях, выдвинутых Роскомнадзором. По словам администратора, статья под названием «Как замочить кота», была посвящена обычному купанию животного, не содержав никаких материалов, содержащих призывы к грубому обращению с домашними питомцами. Также Черненко заявил о том, что в статье, посвящённой сборке атомной бомбы, содержалась лишь шуточная информация, заметив, что одним из шагов по созданию ядерного оружия в статье было указание раздобыть более 100 килограммов плутония у местного поставщика.

Заметим, что Ростовский суд посчитал методы по купанию кота под названием «Как замочить кота при помощью ножа», а также «Как замочить кота с сообщником», нарушением закона об обращении с животными.
Александр Вест
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