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| | Ростуризм составил список отелей, незаконно повышающих цены перед ЧМ-2018

Ростуризм составил список отелей, незаконно повышающих цены перед ЧМ-2018

Сегодня, 13:37
Ростуризм назвал отели, администраторы которых завышают стоимость перед ЧМ-2018. В одном из комплексов цену подняли на 833%.

Ростуризм составил список отелей, незаконно повышающих цены перед ЧМ-2018

 

Ростуризм станет проверять отели в городах, которые принимают матчи предстоящего мундиаля по факту завышения цен сверх нормы. Основанием для проверки является указ властей, где утверждены допустимые цены на гостиничные номера в тех городах, которые принимают поединки ЧМ-2018. К примеру, гостиницам в Санкт-Петербурге разрешается взымать 7700 тысяч рублей за ночь в номере, в Москве 7650 тысяч. За нарушение правил руководителей комплексов будут штрафовать на 50 000 рублей и более.

Первый перечень из 41 гостиницы-нарушителя Ростуризм обнародовал в минувшем году. Ныне в списке ведомства почти 70 отелей. Наибольшее повышение стоимости зарегистрировано в Калининграде, где комплекс требовал за номера по 20 тысяч рублей за ночь вместо положенных 2,4 тысяч. Второе и третье места разделили между собой Волгоград и Екатеринбург соответственно.
Никита Готский
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