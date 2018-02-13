Похудевшая ради свадебного платья блогерша стала бесплодной

Меган Хадчизон, знаменитая свадебная блогерша из Новой Зеландии, «подсела» на жесткую диету для невест, чтобы вместить себя в свадебное платье на собственном бракосочетании.

Сергей Денисов

Результат из этой затеи вышел печальный. Врачи диагностировали у молодой девушки аменорею – отсутствие менструации из-за постоянного дефицита белковой пищи. Теперь девушке предстоит пройти жесткий курс лечения, чтобы обрести утраченную способность к воспроизводству потомства.Меган Хадчизон откровенничает на своих страницах с друзьями и говорит, что, конечно же, жалеет о том, что решила пожертвовать здоровьем ради свадебного наряда. С другой стороны, если будущий супруг не переносит толстых женщин, то жертва оправдана. «С некрасивой женщиной муж будет несчастен – резюмирует блогерша, - а это значит, что у нас не будет красивых детей».Многие комментаторы не разделяют взглядов Хадчизон. По их мнению, детей не красивых не бывает, бывают неразумные родители.