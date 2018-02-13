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| | Социологи выяснили, как россияне относятся к супружеским изменам

Социологи выяснили, как россияне относятся к супружеским изменам

Сегодня, 12:32
Специалисты социологии провели опрос среди россиян и выяснили, как большинство граждан относятся к изменам в браке.

Социологи выяснили, как россияне относятся к супружеским изменам

 

Из полученных данных после опроса стало ясно, что больший процент россиян, а именно 64% негативно относятся к супружеским изменам. Женщин с такой позицией выступило 69%, и чуть больше 50% респондентов мужчин. Каждый десятый опрашиваемый относился к измене абсолютно лояльно.

"С одной стороны, за последнее время у россиян усилилось неприемлимое отношение к изменам и однополым связям, с другой, взгляд на аборты — намного лояльнее", — комментируют представители исследовательской группы.

Помимо всего прочего, нетрадиционные отношения не одобряют 79% респондентов. В свою очередь, аборты категорически осуждает четверть опрошенных.

Исследование провели 13–14 января. В нём принимали участие две тысячи россиян, достигших совершеннолетия.
Петр Иванов
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