Из-за кота-экстрасенса Кашпировский подал в суд на Первый канал

Популярный отечественный психотерапевт и прославленный экстрасенс Анатолий Кашпировский был весьма раздосадован тем, что в эфире Первого канала была показана его фотография в коллаже с изображением кота-экстрасенса, из-за чего подготовил судебный иск.

Александр Вест

Иск о защите достоинства, а также деловой репутации был направлен в Останкинский районный суд от Анатолия Кашпировского, лицо которого было незаконно использовано в эфире популярной телевизионной передачи под названием «Вечерний Ургант». Ведущий передачи Иван Ургант в эфире программы, которая вышла ещё 31 января прошлого года, проиллюстрировал новость о продаже кота-экстрасенса, которого купили за 5 миллионов рублей, прикрепив изображение Кашпировского к телу животного. Претензии к телеканалу выдвинул не только знаменитый экстрасенс, но и непосредственный владелец кота.В качестве компенсации Кашпировский затребовал полмиллиона рублей, а также прямого опровержения. Заметим, владелец кота заявил, что у его домашнего питомца нет способностей, приписанных Первым каналом.