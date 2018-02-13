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| | Из-за кота-экстрасенса Кашпировский подал в суд на Первый канал

Из-за кота-экстрасенса Кашпировский подал в суд на Первый канал

Сегодня, 12:28
Популярный отечественный психотерапевт и прославленный экстрасенс Анатолий Кашпировский был весьма раздосадован тем, что в эфире Первого канала была показана его фотография в коллаже с изображением кота-экстрасенса, из-за чего подготовил судебный иск.

Из-за кота-экстрасенса Кашпировский подал в суд на Первый канал

 

Иск о защите достоинства, а также деловой репутации был направлен в Останкинский районный суд от Анатолия Кашпировского, лицо которого было незаконно использовано в эфире популярной телевизионной передачи под названием «Вечерний Ургант». Ведущий передачи Иван Ургант в эфире программы, которая вышла ещё 31 января прошлого года, проиллюстрировал новость о продаже кота-экстрасенса, которого купили за 5 миллионов рублей, прикрепив изображение Кашпировского к телу животного. Претензии к телеканалу выдвинул не только знаменитый экстрасенс, но и непосредственный владелец кота.

В качестве компенсации Кашпировский затребовал полмиллиона рублей, а также прямого опровержения. Заметим, владелец кота заявил, что у его домашнего питомца нет способностей, приписанных Первым каналом.
Александр Вест
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