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| | В Киеве несут цветы к посольству России в память о погибших на Ан-148

В Киеве несут цветы к посольству России в память о погибших на Ан-148

Вчера, 22:35
Жители Киева несут цветы к посольству России, почтив память погибших при крушении Ан-148. Об этом пишут СМИ со ссылкой на дипведомство.

В Киеве несут цветы к посольству России в память о погибших на Ан-148

 

Киевляне выражают соболезнование в связи со вчерашней авиакатастрофой, когда на территории Подмосковья разбился пассажирский самолет Ан-148, на борту которого находилось более 70 человек, включая граждан Швейцарии и Казахстана. В Киеве сегодня люди несут цветы и зажигают свечи, почтив память погибших. Из украинских политиков никто не выразил соболезнование в связи с произошедшей трагедией.

Ранее сообщалось, что на месте крушения лайнера нашли бортовые самописцы, которые в настоящее время расшифровывают специалисты. Продолжается операция по обнаружению останков тел пассажиров и членов экипажа. К вечеру 12 февраля их численность составила 715, количество фрагментов воздушного судна 430. Обломки разбросаны на площади более 30 гектаров.
Никита Готский
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