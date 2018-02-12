В Киеве несут цветы к посольству России в память о погибших на Ан-148

Жители Киева несут цветы к посольству России, почтив память погибших при крушении Ан-148. Об этом пишут СМИ со ссылкой на дипведомство.

Никита Готский

Киевляне выражают соболезнование в связи со вчерашней авиакатастрофой, когда на территории Подмосковья разбился пассажирский самолет Ан-148, на борту которого находилось более 70 человек, включая граждан Швейцарии и Казахстана. В Киеве сегодня люди несут цветы и зажигают свечи, почтив память погибших. Из украинских политиков никто не выразил соболезнование в связи с произошедшей трагедией.Ранее сообщалось, что на месте крушения лайнера нашли бортовые самописцы, которые в настоящее время расшифровывают специалисты. Продолжается операция по обнаружению останков тел пассажиров и членов экипажа. К вечеру 12 февраля их численность составила 715, количество фрагментов воздушного судна 430. Обломки разбросаны на площади более 30 гектаров.