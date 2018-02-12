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| | Суд Екатеринбурга признал удалившую грудь женщину мужчиной

Суд Екатеринбурга признал удалившую грудь женщину мужчиной

Вчера, 21:16
Суд Екатеринбурга признал местную жительницу Юлию Савиновских представителем противоположного пола и в связи с этим постановил забрать у нее детей. Объяснение к постановлению обнародовал в соцсетях адвокат женщины Алексей Бушмаков.

Суд Екатеринбурга признал удалившую грудь женщину мужчиной

 

В Сети появилась информация о причинах лишения жительницы Екатеринбурга Юлии Савиновской опеки над двумя приемными сыновьями. Сведения об этом в своем микроблоге опубликовал адвокат семьи Алексей Бушмаков. В соответствии с данными, Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга постановил не возвращать детей Юлии Савиновской из-за ее идентификации себя в качестве мужчины, что свидетельствует об однополом браке, а это, в свою очередь, противоречит действующему законодательству РФ. До 12 марта Савиновская намерена подать апелляцию.

Напомним, что детей забрали из семьи Савиновских еще в сентябре 2017 года. Тогда Юлия заявила, что это сделали из-за ее операции по удалению груди 7 размера, которая мешала ей.
Виктория Озерова
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