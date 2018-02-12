Некоторые улицы Ростова останутся без воды

Ограничат доступ воды не по всей территории Ростова-на-Дону, а лишь в отрезке ул. Я.Галана – пр.Ленина и ул. Профинтерна – пер. Дальний.
Ростовский водоканал официально извинился перед своими пользователями за заданные трудности.
Мнения
Сохранение тепла - важная задача, для решения которой нужно знать несколько секретов.
От Редактора
Как помочь близкому перестать убивать себя.
Ограничат доступ воды не по всей территории Ростова-на-Дону, а лишь в отрезке ул. Я.Галана – пр.Ленина и ул. Профинтерна – пер. Дальний.
В центре Ростова на сутки отключат водоснабжение из-за технических работ. Жители города останутся без воды с утра четверга, 6 июля.
Жители Ворошиловского района Ростова-на-Дону останутся на сутки без воды. Подача, по данным местной администрации, прекратится с 29 июня 8 утра. Возобновится
В Ростове-на-Дону отключат горячую воду на десять календарных дней. Об этом сообщает компания «Лукойл Ростов Энерго».