Некоторые улицы Ростова останутся без воды

Из-за выноса водопроводной линии, которая составляет диаметр 300 мм, на ул. Ленина 19/27 водоканал Ростова-на-Дону прекратит подачу воды. С 15 февраля и по 16 февраля жители не смогут совершить какие-либо манипуляции с водой. Отключат воду в 8:00 часов утра и включат в 6:00 часов утра следующего дня.

Ограничат доступ воды не по всей территории Ростова-на-Дону, а лишь в отрезке ул. Я.Галана – пр.Ленина и ул. Профинтерна – пер. Дальний.Ростовский водоканал официально извинился перед своими пользователями за заданные трудности.