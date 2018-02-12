В Госдуме рассмотрят проект повышения выплат детям-инвалидам

В Госдуме рассмотрят проект повышения выплат детям-инвалидамВчера, 18:37
</p>>В своем Telegram Владимир Жириновский проинформировал, что совместно с однопартийцами выступил за внесение на рассмотрение Госдумой законодательный проект, согласно которому могут повысить суммы социальных выплат детям сиротам. В случае принятия изменения в законодательство, детям с 1-ой группой инвалидности будут выплачивать 12000 рублей вместо нынешних 5500 рублей.
Кроме того, новая сумма пособия будет каждый год индексироваться и увеличиваться. По словам Жириновского, данный шаг поможет уравнять права детей с ограниченными возможностями с прочими социальными группами населения России.
В нынешнем законодательстве РФ предусматриваются денежные выплаты детям-инвалидам только при условии отсутствия работы у родителей.
20 сентября российский кабмин Дмитрий Медведев сообщил, что правительство РФ увеличило расходы на помощь детям-инвалидам. Финансирование увеличили на 618
Правительство РФ назвало размер пособия по безработице на 2017 год. Согласно соответствующему постановлению, минимальная сумма выплат остается на уровне в 850
Завтра, 19 декабря в рамках акции «К детям – с добрым сердцем» состоится новогодний утренник для детей с ограниченными возможностями здоровья.