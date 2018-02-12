В Госдуме рассмотрят проект повышения выплат детям-инвалидам

В Госдуме рассмотрят законопроект, предусматривающий повышение суммы социальных выплат детям с 1 группой инвалидности с 5500 рублей до 12000 рублей. Об этом сообщил Владимир Жириновский в своем Telegram.

>В своем Telegram Владимир Жириновский проинформировал, что совместно с однопартийцами выступил за внесение на рассмотрение Госдумой законодательный проект, согласно которому могут повысить суммы социальных выплат детям сиротам. В случае принятия изменения в законодательство, детям с 1-ой группой инвалидности будут выплачивать 12000 рублей вместо нынешних 5500 рублей.Кроме того, новая сумма пособия будет каждый год индексироваться и увеличиваться. По словам Жириновского, данный шаг поможет уравнять права детей с ограниченными возможностями с прочими социальными группами населения России.В нынешнем законодательстве РФ предусматриваются денежные выплаты детям-инвалидам только при условии отсутствия работы у родителей.