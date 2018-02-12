Мнения

"Закройте двери, распахните занавески": Как экономно обогреть свой дом зимой

Сохранение тепла - важная задача, для решения которой нужно знать несколько секретов.

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

От Редактора

Психология алкоголика: Что побуждает человека опускаться «на дно» бутылки?

Как помочь близкому перестать убивать себя.

Сюжеты :

Звёзды объединились в поддержку DJ Smash и требуют суда над депутатом Евгений Плющенко поздравил фигуристов–олимпийцев с серебром Василия Ливанова шокировало состояние Армена Джигарханяна Кардашьян повеселила фанатов снимком у мусорника Пользователи Сети не хотят видеть новости о катастрофах и знать погибших Девственница из Канады забеременела в 29 лет с помощью ЭКО из-за отвращения к сексу Жители Волгограда на коньках передвигаются по городу Американские астрономы предупредили о скором охлаждении Солнца Онкологи из США придумали эффективный способ борьбы с раком Стали известны крупнейшие сайты, где работают скрытые браузерные майнеры В результате падения Настя Самбурская отбила копчик Спасательные работы на месте крушения Ан-148 продлятся неделю
| | В Госдуме рассмотрят проект повышения выплат детям-инвалидам

В Госдуме рассмотрят проект повышения выплат детям-инвалидам

Вчера, 18:37
В Госдуме рассмотрят законопроект, предусматривающий повышение суммы социальных выплат детям с 1 группой инвалидности с 5500 рублей до 12000 рублей. Об этом сообщил Владимир Жириновский в своем Telegram.

В Госдуме рассмотрят проект повышения выплат детям-инвалидам</p>>В своем Telegram Владимир Жириновский проинформировал, что совместно с однопартийцами выступил за внесение на рассмотрение Госдумой законодательный проект, согласно которому могут повысить суммы социальных выплат детям сиротам. В случае принятия изменения в законодательство, детям с 1-ой группой инвалидности будут выплачивать 12000 рублей вместо нынешних 5500 рублей.

Кроме того, новая сумма пособия будет каждый год индексироваться и увеличиваться. По словам Жириновского, данный шаг поможет уравнять права детей с ограниченными возможностями с прочими социальными группами населения России.

В нынешнем законодательстве РФ предусматриваются денежные выплаты детям-инвалидам только при условии отсутствия работы у родителей.

Новости по теме
Россия увеличила расходы для помощи детям-инвалидам
Россия увеличила расходы для помощи детям-инвалидам

20 сентября российский кабмин Дмитрий Медведев сообщил, что правительство РФ увеличило расходы на помощь детям-инвалидам. Финансирование увеличили на 618

Назван размер пособия по безработице на 2017 год
Назван размер пособия по безработице на 2017 год

Правительство РФ назвало размер пособия по безработице на 2017 год. Согласно соответствующему постановлению, минимальная сумма выплат остается на уровне в 850

Новогодний праздник подарят детям-инвалидам в Приморье
Новогодний праздник подарят детям-инвалидам в Приморье

Завтра, 19 декабря в рамках акции «К детям – с добрым сердцем» состоится новогодний утренник для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости